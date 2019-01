Buntes Sammelsurium für 1 Euro

Auf der Bühne im großen Saal der Volkshochschule türmten sich Pappkartons mit allerlei Schätzen darinnen: Fundsachen, die nach Ablauf der gesetzlichen Wartefrist nicht abgeholt worden waren. Eigentlich unglaublich, was da alles ans Tageslicht kam! Denn etliche Leute müssen beispielsweise ohne Hose, Rock oder Schuhe durch Bamberg gelaufen sein. Auktionator Rainer Güthlein vom städtischen Ordnungsamt, der auch solche Fundstücke zur Versteigerung anbot, tat dies aber völlig unkommentiert und ohne mit der Wimper zu zucken.

So verharrten die vielen Schnäppchenjäger auch in großer Ruhe. Unaufgeregt reckten sich Hände in die Höhe bei einem nächsten Angebot. Meist blieb es beim "Zum Ersten ...": ein Euro für das Gesamtpaket "Handtasche, Tiger-T-Shirt und Schal" oder "Bücher, Kuscheltier und Knirps". Auch funkelnagelneue Damenpumps in Größe 38 fanden für einen Euro eine freudige Besitzerin. Etwas tiefer in den Geldbeutel greifen musste ein Mann, der gleich zwölf Damensonnenbrillen unterschiedlichster Modelle ersteigerte: "Sechs Euro zum Dritten!"

Spaß steht im Vordergrund

Ein älterer Herr ließ sich von fünf Stockschirmen auf einmal überzeugen: Sieben Euro blätterte er hin und lachte bloß. "Ich brauche nur einen Schirm, die anderen verschenke ich!", hatte er seinen Spaß an der Aktion. Wie die meisten Männer und Frauen jeglichen Alters, die für ein paar Euros ein buntes Sammelsurium mit nach Hause nahmen.

Doch auch Uhren, Modeschmuck oder echte Preziosen kamen unter den (nicht vorhandenen) Hammer. Besonders begehrt waren elektronische Artikel: etwa drei Iphones - für einen Euro im Angebot und flugs auf 17 Euro gebracht: Zuschlag zum Dritten!

Und ein Tablet hinterher

Die Hände schossen auch nur so in die Höhe, als Rainer Güthlein ein voll funktionsfähiges Tablet hervorzog. Schlag auf Schlag stieg die Summe auf 55 Euro: Jochen "Jojo" Lohr blieb Sieger in diesem Wettstreit. Der 41-jährige Bamberger ersteigerte sogar noch ein zweites Tablet für den gleichen Preis: "Eines davon verkaufe ich", erklärte Lohr trocken, während er mit seinen Stuhlnachbarn die guten Stücke testete.