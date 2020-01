Bamberg vor 36 Minuten

Wohnraum

Bundespolizei soll in Bamberg erst später schrumpfen

Das Ausbildungszentrum in Bamberg soll auf Dauer deutlich kleiner werden. Verbunden damit ist die Hoffnung, dass günstiger Wohnraum frei wird. Doch eine Verkleinerung rückt in die Ferne - der Bedarf an Bundespolizisten ist weiter hoch.