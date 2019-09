Brutale Schlägerei nach Geburtstagsfeier in Bamberg: Täter gestehen zu Prozessbeginn

In einem Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags auf einer Party haben die zwei Angeklagten vor dem Landgericht Bamberg zugegeben, einem damals 21-Jährigen Faustschläge und Fußtritte verpasst zu haben. "Es tut mir von Herzen her leid", sagte der 25-jährige Angeklagte zu Prozessbeginn am Freitag. Auch der 24-jährige Tatverdächtige entschuldigte sich bei dem Opfer. Als Motiv gaben sie Schulden an, die der 21-Jährige nicht beglichen haben soll.

Schlägerei auf Geburtstagsfeier: Tritte hätten lebensgefährlich sein können

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern vor, bei einer Geburtstagsfeier im Januar den 21-Jährigen zunächst mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Später sollen sie draußen so auf ihn eingeprügelt haben, dass er zu Boden ging. Dann sollen sie mehrfach gegen den Körper und den Kopf des Mannes getreten haben. Die Schläge und Tritte hätten laut Anklage lebensgefährlich sein können. Der Mann erlitt Prellungen und eine Verletzung oberhalb des Auges.

Außerdem sollen sich die beiden gegen eine Festnahme gewehrt haben, einer habe auch Polizisten beleidigt. Im Prozess sind noch drei Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil wird Ende September erwartet.