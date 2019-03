Brand in Memmelsdorf: Müllsäcke brennen in der Schlesienstraße

Gegen 20.20 Uhr wurden die Feuerwehren in die Schlesienstraße in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) alarmiert. Mehrere Müllsäcke waren in Brand geraten, wie die Einsatzzentrale der Polizei Oberfranken inFranken.de bestätigte.

An einem Abstellplatz unter einer Laterne vor einem Haus haben mehrere gelbe Müllsäcke gebrannt. Ein Zusammenhang mit der Brandserie, die kürzlich in Memmelsdorf bei Bewohnern der Schlesienstraße und darüber hinaus für Angst und Schrecken gesorgt hatte, kann aber nahezu ausgeschlossen werden. Die Polizei hatte Ende Februar eine 77-jährige Frau festgenommen. Sie wurde in die Psychiatrie gebracht.

Sachschaden entstand bei dem Brand am Mittwochabend nicht. Dennoch ermittelt die Kripo, denn die Brandursache ist noch unklar - und so kann zumindest bislang auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Brände auch in Forchheim und Ebersdorf bei Coburg

Es war ein brandreicher Tag in Oberfranken: Auch in Forchheim und in Ebersdorf bei Coburg kam es am Mittwoch jeweils zu Wohnhausbränden.