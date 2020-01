Insgesamt fünf Menschen mussten über eine Drehleiter gerettet werden. Im dritten Stock kam es zu starker Rauchentwicklung, so dass die Feuerwehr den Brand von außen bekämpfen musste. Da ein "Großalarm" ausgelöst wurde, waren insgesamt zehn Krankenwagen, sieben Rettungswagen sowie mehrere Notärzte vor Ort.

Bürgermeister gibt Entwarnung

Memmelsdorfs Bürgermeister Gerd Schneider gab gegen 6 Uhr am Freitagmorgen Entwarnung: Via Facebook teilte der Politiker mit, dass der Brand erfolgreich bekämpft worden sei und die Bewohner in ihre Wohnung zurück können. Die Bewohner wurden zunächst in einer Turnhalle der örtlichen Grundschule untergebracht. In Lichteneiche war es Anfang 2019 bereits zu einer Brandserie gekommen. Eine 77-jährige Rentnerin legte mehrere Feuer. Mehr in Kürze auf inFranken.de.