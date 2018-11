Bamberg vor 40 Minuten

Feuer

Brand in der Bamberger Luitpoldstraße: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Weil ein Laubhaufen in der Luitpoldstraße in Bamberg in Brand geriet, mussten Polizei und Feuerwehr ausrücken. Schuld war wohl ein Zigarettenstummel.