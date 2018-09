Bamberg vor 16 Minuten

Aufnahmeeinrichtung

Brand in Ankerzentrum in Bamberg: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Einsatzkräfte sind am Samstagmittag zum Ankerzentrum in Bamberg ausgerückt. Im Block 10 war ein Feuer ausgebrochen. Der komplette Dachstuhl stand in Flammen, das Gebäude wurde evakuiert.