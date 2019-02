Brand am Klinikum Bamberg: Feuerwehr rückt zu Großeinsatz aus

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Mittwoch, 20.02.2019, gegen 17 Uhr zum Klinikum Bamberg gefahren. Dort gab es einen Brand, berichtet die Polizei inFranken.de.

Klinikum Bamberg: Waschmaschine war in Brand geraten

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte schnell klären, was passiert war. In einem externen Gebäude des Krankenhauses, einem Verwaltungshaus, war vermutlich wegen eines technischen Defekts eine Waschmaschine in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Das Krankenhaus musste nicht evakuiert werden. Für die Patienten bestand keine Gefahr, teilt die Polizei mit.