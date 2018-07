Brache erwacht zu neuem Leben

Mehr Platz für Parkplätze



Für Bürgermeister Klaus Homann ( CSU ) ist es ein wichtiges Ziel seiner ersten Amtszeit: Die Beseitigung der Industriebrache auf Grundstücken der ehemaligen Firma Weigl an der Nürnberger Straße. Fast schon genial ist die künftige Verwendung des Areals als eine Anlage mit 52 Wohneinheiten für Senioren und behinderte Menschen. Der Kreisheimatpfleger Wolfgang Rösler, Altendorf, begrüßt das Vorhaben ausdrücklich, weil "ein städtebaulicher Missstand behoben und denBedürfnissen älterer Menschen Rechnung getragen wird".Der Bebauungsplan "Konversion des ehemaligen Weigl-Geländes" überstand die erste Runde der öffentlichen Anhörung ohne gravierende Einwände. Nur die Verkehrsanbindung erscheint einigen Fachbehörden problematisch und aus dem Marktgemeinderat heraus wird seitens der Ökologischen Liste Klage über die geringe Begrünung des Baugebietes geführt. Der Landschaftsarchitekt Jörg Meier vom Büro Höhnen & Partner versicherte jedoch, dass nach Abschluss der Baumaßnahmen sogar etwas mehr Grün auf dem Areal sein wird als vormals.Viele Hirschaider haben den 2007 eingestellten Betrieb des fleischverarbeitenden Unternehmens in unguter Erinnerung: Der Versorger von Asylantenheimen störte mit einem erheblichen Lieferverkehr die Umgebung und seit die Firma unterging, erregen die dem Verfall preisgegebenen Gebäude Unmut. In Absprache mit Bürgermeister Homann ließen sich die Eigentümer der Flächen jetzt für einer Umnutzung gewinnen: Unter Beibehaltung der Hauptgebäudesubstanz erfolgt der Umbau der früheren Gewerbebauten zu barrierefreien, seniorengerechten und mit Rollstuhl nutzbaren Wohnungen. Sie werden auf die Bedürfnisse älterer, aber noch aktiver Personen und Nutzergruppen ausgelegt, die auf ambulante Rundumpflege angewiesen sind.Wegen der dichten Bebauung des Areals musste auf der rückwärtigen Seite ein Grundstück zugekauft werden, um darauf die baurechtlich erforderliche Anzahl von Parkplätzen zu errichten. Um dort hin zu gelangen, muss der Gebäudekomplex auf einer engen Straße umfahren werden, die Gegenverkehr nicht zulässt. Folglich muss das Hin und Her von Fahrzeugen der Bewohner, des Personals oder der Lieferanten und Betreuer durch eine Ampelregelung gesteuert werden. Direkt neben der Ein- und Ausfahrt steht für das Projekt ein Pacht-Grundstück als Parkfläche zur Verfügung, welches dessen Eigentümer jedoch nicht überplanen lässt und von dem er sich auch nicht trennen will. Um die Verkehrsproblematik aus dem Bauprojekt kennen zu lernen, findet demnächst ein Ortstermin mit Gemeinderäten und Verkehrsexperten statt.Bei vier Gegenstimmen billigte der Marktgemeinderat den Entwurf des Bebauungsplanes, der nun ein zweites Mal öffentlich ausgelegt wird.