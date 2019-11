Brand bei Bosch in Bamberg: Am Donnerstagmittag (7. November 2019) ist ein Feuer auf dem Bosch-Werksgelände in Bamberg ausgebrochen.

Die Feuerwehr ist aktuell (Stand: 14.15 Uhr) vor Ort. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de. Fotos von Augenzeugen zeigen eine große Rauchwolke am Himmel.

Feuer auf Werksgelände bei Bosch: Polizei warnt Anwohner

Die Polizei warnt die Bevölkerung: Anwohner sollen aufgrund der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen halten.