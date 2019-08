Blues- und Jazz-Festival 2019 in Bamberg: 70 Konzerte an zehn Tagen für null Euro Eintritt

Der Blues und die Jazzmusik kehren vom 2. bis 11. August 2019 zum 13. Mal nach Bamberg und in den Landkreis zurück. "Ich glaube, wir haben das attraktivste Musikprogramm der letzten 13 Jahre", sagt Klaus Stieringer, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Bamberg und Organisator des Tucher-Blues- und Jazz-Festivals.

Blues- und Jazzfestival 2019: internationale Stars, nationale Topgruppen und regionale Newcomern

Das größte eintrittsfreie Open-Air-Festival dieser Art in Deutschland startet ab Freitag, 2. August, in Stadt und Landkreis Bamberg. Unter mehr als 1000 Bewerbern wurden die besten Künstler ausgewählt, um bei rund 70 Konzerten aufzutreten. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, einen Dreiklang aus internationalen Stars, nationalen Topgruppen und regionalen Newcomern zu gestalten.

Zum Video "Trailer "Internationale Tucher Blues- und Jazzfestival 2019" in Bamberg"

Stieringer rechnet mit insgesamt 150 000 Besuchern bei dem zehntägigen Festival. Er betont, dass das keine Veranstaltung für Musikexperten sein soll. Für jeden Geschmack und jedes Alter soll etwas dabei sein. Junge Leute werden beispielsweise bei der Rapcombo "Bambägga" oder abseits der Hauptbühne am Maxplatz Passendes finden.

Dort sollen auch die noch unbekannteren Bands spielen, die jedoch laut Stieringer den anderen in keiner Weise nachstehen. "Nur weil jemand keinen German- oder European-Bluesaward gewonnen hat, heißt das ja noch nicht, dass er schlechter ist."

Konzerte auf der Böhmerwiese: Drei Tipps für das erste Wochenende

Für das erste Wochenende, bei dem der "Jazz auf der Böhmerwiese" im Mittelpunkt steht, hat Stieringer drei Tipps parat:

Am Freitag: "Daney"

Am Freitag legt die Bambergerin "Daney" ab 20 Uhr auf der Böhmerwiese los, die durch "The Voice of Germany" im Jahr 2015 bekannt wurde. Nicht nur durch die Show, sondern auch durch ihren Studiengang "Jazz Vocals" zeichnet sich "Daney" (mit bürgerlichen Namen Daniela Hertje) als perfekte Besetzung für das Festival aus. Geboren in einer Künstlerfamilie tritt sie noch heute mit ihrem Vater Vitali Hertje als Jazz-Duo auf.

Am Samstag: Johanna Schneider

Am Samstag wird die ebenfalls in Bamberg geborene Johanna Schneider (ab 20 Uhr auf der Böhmerwiese) das Highlight sein. Auch sie studierte Jazzgesang und hat mit ihrem hochkarätigen Quartett bereits im Ausland auf Bühnen gespielt.

Am Sonntag: Mary Summer

Der Sonntag wird mit einer weiteren "The Voice of Germany"-Sängerin fortgesetzt. Mary Summer ist ab 19 Uhr auf der Böhmerwiese im Duo "Silent Jazz" zu hören. Begleitet vom Jazzpianisten Martin Andersson singt sie eigene Versionen bekannter Standards des Great American Songbooks. Stieringer: "Sie hat eine unfassbar gute Stimme und gehört deshalb zu den drei Höhepunkten am ersten Wochenende."

Aber auch die übrigen Konzerte auf der Böhmerwiese würden ein Kommen lohnen, wie etwa auch der erste Festivalauftritt der Big Band der Bundespolizei am Samstag (17 bis 19 Uhr).

Bamberger Blues- und Jazzfestival 2019: das komplette Musikprogramm

Innenstadtkonzerte auf dem Maxplatz und am Gabelmann:

Montag, 05. August 2019, 16:30 - 18:30: Hauptbühne Maxplatz, Jay Ottaway Band

Montag, 05 August 2019, 19:30 - 21:30: Hauptbühne Maxplatz, Tierisch

Montag, 05. August 2019, 16:00 - 18:00: Bühne Gabelmann, Soul Message

Montag, 05. August 2019, 19:00 - 21:30: Bühne Gabelmann, Jack and the Weatherman

Dienstag, 06. August 2019, 16:30 - 18:30: Hauptbühne Maxplatz, Jane Lee Hooker

Dienstag, 06. August 2019, 19:30 - 21:30: Hauptbühne Maxplatz, Andreas Kümmert

Dienstag, 06. August 2019, 16:00 - 18:00: Bühne Gabelmann, Maike May & Marc Peratoner

Dienstag, 06. August 2019, 19:00 - 21:30: Bühne Gabelmann, Hank Davison

Mittwoch, 07. August 2019, 16:30 - 18:30: Hauptbühne Maxplatz, Salsamania

Mittwoch, 07. August 2019, 19:30 - 21:30: Hauptbühne Maxplatz, Bambägga

Mittwoch, 07. August 2019, 16:00 - 18:00: Bühne Gabelmann, Evas Apfel

Mittwoch, 07. August 2019, 19:00 - 21:30: Bühne Gabelmann, Young Fast Running Man

Donnerstag, 08. August 2019, 16:30 – 18:30: Hauptbühne Maxplatz, Super Cumbia

Donnerstag, 08. August 2019, 19:30 - 21:30: Hauptbühne Maxplatz, Conexion Cubana

Donnerstag, 08. August 2019, 16:00 - 18:00: Bühne Gabelmann, Mic Mali

Donnerstag, 08. August 2019, 19:00 - 21:30: Bühne Gabelmann, Tir Nan Og

Freitag, 09. August 2019, 15:00 - 16:30: Hauptbühne Maxplatz, Widefake

Freitag, 09. August 2019, 17:30 - 19:30: Hauptbühne Maxplatz, Miller Anderson Band

Freitag, 09. August 2019, 20:30 - 22:30: Hauptbühne Maxplatz, Ron Spielman

Freitag, 09. August 2019, 14:00 - 15:00: Bühne Gabelmann, Wednesday Project

Freitag, 09. August 2019, 15:30 - 16:30: Bühne Gabelmann, “Get On Stage 2019” - Der 9. Bamberger Workshop für alle Musiker, die mit anderen Musikern auf die Bühne wollen

Freitag, 09. August 2019, 17:00 - 19:00: Bühne Gabelmann, Second Try

Freitag, 09. August 2019, 20:00 - 22:30: Bühne Gabelmann, Boogiemen's Friends

Samstag, 10. August 2019, 15:00 - 17:00: Hauptbühne Maxplatz, Meena Cryle

Samstag, 10. August 2019, 17:30 - 19:30: Hauptbühne Maxplatz, Pale Heart (Gewinner Thomann-Band-Contest)

Samstag, 10. August 2019, 20:30 - 22:30: Hauptbühne Maxplatz, Wellbad

Samstag, 10. August 2019, 12:30 - 14:00: Bühne Gabelmann, Zweilight

Samstag, 10. August 2019, 14:30 - 16:30: Bühne Gabelmann, Gordian Knot

Samstag, 10. August 2019, 17:00 - 19:00: Bühne Gabelmann, Dimonic (Gewinner Thomann-Band-Contest)

Samstag, 10. August 2019, 20:00 - 22:30: Bühne Gabelmann, JoJo Effect

Sonntag, 11. August 2019, 10:30 - 12:30: Hauptbühne Maxplatz, Muchos Gustos

Sonntag, 11. August 2019, 13:30 - 15:30: Hauptbühne Maxplatz, Deviltrain

Sonntag, 11. August 2019, 16:30 - 18:30: Hauptbühne Maxplatz, Jimmy Reiter Band

Sonntag, 11. August 2019, 19.30 - 21.30: Hauptbühne Maxplatz, Kai Strauss Band

Sonntag, 11. August 2019, 11:30 - 13:00: Bühne Gabelmann, Lucky & The Heartbreakers

Sonntag, 11. August 2019, 13:30 - 15:00: Bühne Gabelmann, Gastfreund

Sonntag, 11. August 2019, 16:00 - 18:00: Bühne Gabelmann, Mary Broadcast

Sonntag, 11. August 2019, 19:00 - 21:30: Tony Bulluck

Jazz auf der Böhmerwiese:

Freitag, 02. August 2019, 17.00 - 19.00: Tierisch

Freitag, 02. August 2019, 20.00 - 22.00: Daney

Samstag, 03. August 2019, 14.00 - 16.00: Sonja Tonn und Wulli Wullschläger

Samstag, 03. August 2019, 17.00 - 19.00: Big Band der Bundespolizei

Samstag, 03. August 2019, 20.00 - 22.00: Johanna Schneider Quartet

Sonntag, 04. August 2019, 11.00 - 13.00: Jazz Colors

Sonntag, 04. August 2019, 13.30 - 15.30: Tex Döring Trio

Sonntag, 04. August 2019, 16.00 - 18.00: Daniel Puente Encina

Sonntag, 04. August 2019, 19.00 - 21.00: Mary Summer

Konzerte im Landkreis und darüber hinaus:

Freitag, 02.08.2019, 21:30 Uhr: Tony Bulluck St. Josef, Dr.-Martinet-Straße 11, 96049 Bamberg-Gaustadt

St. Josef, Dr.-Martinet-Straße 11, 96049 Freitag, 02.08.2019, 19:00 Uhr: Claudia Raab und das Thomas Fink Trio , Gastwirtschaft zum Wirt, Stappenbach 15, 96138 Burgebrach/Stappenbach

, Gastwirtschaft zum Wirt, Stappenbach 15, 96138 Freitag, 02.08.2019, 19:00 Uhr: Yanna , Vor dem Rathaus, Bahnhofstraße 20, 96182 Reckendorf

, Vor dem Rathaus, Bahnhofstraße 20, 96182 Samstag, 03.08.2019, 19:00 Uhr: Dája Simícková , Vor dem Rathaus, Bahnhofstraße 20, 96182 Reckendorf

, Vor dem Rathaus, Bahnhofstraße 20, 96182 Sonntag, 04.08.2019, 17:00 Uhr: Gabelman’s Groove , Bürgerpark Gundelsheim, 96163 Gundelsheim

, Bürgerpark Gundelsheim, 96163 Donnerstag, 08.08.2019, 19:00 Uhr: Tante Lizz Combo , Gasthof Schiller, Amlingstadter Str. 14, 96129 Strullendorf/ Wernsdorf

, Gasthof Schiller, Amlingstadter Str. 14, 96129 Freitag, 09.08.2019, 18:00 Uhr: Orange Drops Kellergasse Unterhaid, Oberhaid/Unterhaid

Kellergasse Unterhaid, Freitag, 09.08.2019, 19:00 Uhr: Rickbop & The Hurricanes , Hauptstr. 1-3, 96138 Burgebrach

, Hauptstr. 1-3, 96138 Freitag, 09.08.2019, 19:00 Uhr: Wolfgang Kalb , Schlossplatz 1, 96114 Hirschaid/Sassanfahrt

, Schlossplatz 1, 96114 Samstag, 10.08.2019, 17:00 Uhr: Jazz Colors Bamberg , Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme, Am Kurpark 7, 96231 Bad Staffelstein

, Best Western Plus Kurhotel an der Obermaintherme, Am Kurpark 7, 96231 Samstag, 10.08.2019, 17:00 Uhr: Otto’s Swing- & Blues Band Almrauschhütte, Am Hauptsmoorwald 3, 96129 Strullendorf/Amlingstadt

Almrauschhütte, Am Hauptsmoorwald 3, 96129 Samstag, 10.08.2019, 18:00 Uhr: Maike May & Marc Peratoner Kellergasse Unterhaid, 96173 Oberhaid/Unterhaid

Kellergasse Unterhaid, 96173 Samstag, 10.08.2019, 19:00 Uhr: Tony Bulluck , Schlossplatz 1, 96114 Hirschaid/Sassanfahrt

, Schlossplatz 1, 96114 Sonntag, 18.08.2019, 11:00 Uhr: Werner Linsner, Marktstraße, 96155 Buttenheim

Die Zusatzkonzerte:

Samstag, 03.08.2019, 17:00 Uhr: Die Coolen Socken , Bootshaus Bamberg , Mühlwörth 18A, 96047 Bamberg

, Bootshaus Bamberg , Mühlwörth 18A, 96047 Bamberg Samstag, 03.08.2019, 19:00 Uhr: No Cash , Restaurant Altenburg, Altenburg 1, 96049 Bamberg

, Restaurant Altenburg, Altenburg 1, 96049 Bamberg Samstag, 03.08.2019, 19:00 Uhr: Tony Bulluck , Golfclub Hauptsmoorwald, Zollnerstr., 96052 Bamberg (über OT Gaustadt)

, Golfclub Hauptsmoorwald, Zollnerstr., 96052 Bamberg (über OT Gaustadt) Montag, 05.08.2019, 18:00 Uhr: Tony Bulluck , Kropf – Bamberger Köstlichkeiten, Untere Königstraße 28, 96052 Bamberg

, Kropf – Bamberger Köstlichkeiten, Untere Königstraße 28, 96052 Bamberg Dienstag, 06.08.2019, 18:00 Uhr: Tony Bulluck , Kropf – Bamberger Köstlichkeiten, Untere Königstraße 28, 96052 Bamberg

, Kropf – Bamberger Köstlichkeiten, Untere Königstraße 28, 96052 Bamberg Donnerstag, 08.08.2019, 22:30 Uhr: Muchos Gustos, Bootshaus Bamberg, Mühlwörth 18A, 96047 Bamberg

(alle Angaben Stand 2. August 2019)

