Blitzmarathon in Bamberg: Die aktuellen Messstellen im Stadtgebiet

Der diesjährige Blitzmarathon findet am Mittwoch, den 3. April 2019, ab 6 Uhr morgens statt. Wie das bayrische Innenministerium vergangen Freitag mitteilte, soll die Aktion sich über 24 Stunden erstrecken. Ziel der Aktion ist es, ein Bewusstsein für die Gefahren höherer Geschwindigkeiten zu schaffen. Einen Überblick über alle Messstellen in Franken gibt es hier.

Wo wird geblitzt?

Insgesamt teilte das Bayrische Innenministerium mit, dass es in ganz Bayern 2000 mögliche Messstellen gibt. In Bamberg sind es laut Innenministerium 12 Stellen an welchen man kommenden Mittwoch mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen kann.

Messstellen in Bamberg - ein Überblick:

Ort Straße Geschwindigkeit Bamberg Panzerleite 30 Bamberg Caspermeyerstr. 30 Bamberg Neue Bughofer Str. 30 Bamberg Forcheimerstr. 50 Bamberg Neuerbstr. 30 Bamberg Mußstr. 30 Bamberg Memmelsdorferstr. 50 Bamberg Feldkirchenstr./ Uni 30 Bamberg Coburger Straße 50 Bamberg Kronacher Straße 50 Bamberg Kiefernstraße 30 Bamberg Memmelsdorferstr./Schule 30

Und was, wenn man trotzdem geblitzt wurde? Im Bußgeldrechner von inFranken.de können Sie sich ihre Strafe ausrechnen.