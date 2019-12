Brand in Bamberger Innenstadt: Tiefgarage voller Rauch - Großeinsatz der Feuerwehr

In Bamberg kommt es am Mittwochmittag (18. Dezember 2019) zu einem großen Feuerwehreinsatz in der Innenstadt. Zahlreiche Einsatzkräfte sind in die Schützenstraße nahe des Schönleinsplatzes geeilt. Aktuell (Stand: 11.45 Uhr) sind die Hintergründe des Brandes in der Schützengarage noch unklar.

Feuerwehreinsatz in Bamberg: Stau in der Innenstadt

Das Feuer ist laut Stadtbrandrat Matthias Moyano aber unter Kontrolle. Rund um den Einsatzort kommt es zu Stauungen, die Feuerwehr leitet den Verkehr um.