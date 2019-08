Der Albtraum vieler Eltern: Im Kreis Bamberg hat ein unbekannter Autofahrer aus seinem Wagen heraus einen kleinen Jungen (4) "in verdächtiger Weise" angesprochen - das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land am Donnerstag.

Gegen 15.15 Uhr fuhr der Unbekannte am Mittwoch den Holnsteinweg in Bischberg entlang, als er aus dem Auto heraus einen vierjährigen Jungen ansprach. Anschließend fuhr der Mann weiter. Wie die Polizei mitteilt, soll es sich bei dem Auto um einen schwarzen Sportwagen gehandelt haben.

Vor rund einem Monat sorgte ein ähnlicher Fall im Kreis Bamberg für Aufsehen. Ein Unbekannter sprach ein elfjähriges Mädchen an. Da stand die Frage im Raum, ob er sie in sein Auto locken wollte. Aktuell ist der Polizei jedoch kein weiterer Fall bekannt. Jetzt bitten die Beamten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.