Bierkulturfest in Memmelsdorf

In Memmelsdorf findet am 4. und 5. Mai zum zweiten Mal das Bierkulturfest statt. Sieben der zwölf derzeit aktiven Brauereien aus den Gemeinden Memmelsdorf , Litzendorf und Strullendorf wollen dort 26 verschiedene Biersorten zur Verkostung anbieten. Dazu gibt ist eine Reihe von Informationen, Aktionen und Attraktionen rund um den Gerstensaft geplant. Nach gut angenommenen Premiere im Vorjahr, findet der Anstich von sieben Fässern durch die sieben beteiligten Braumeister bereits am Freitagabend statt.



