Bieramiden und Bieraten

Gnädiger als im vergangenen Jahr war Petrus diesmal gestimmt, als sich der große Faschingszug in Stegaurach in Bewegung setzte. Der wurde vom Gemeinde-Fahrzeug angeführt, an dessen Motto, nämlich "kein Schnee in Stegaurach", man leicht erkennen konnte, dass Stegaurach bei Petrus eben noch was gut hatte. Drum also nicht nur einigermaßen angenehme Temperaturen, sondern auch große Heiterkeit bei den Teilnehmern und den Besuchern, die zu Hunderten die Strecke des Umzugs säumten.

Göttertrank aus Franken

Die Begeisterung, die den Teilnehmern begegnete, schlug sich dann bei der Wagen-Prämierung auch in Lob und Lorbeer und anhaltendem Beifall nieder. Ganz vorne weg fuhr bei der Prämierung der Beiträge zum Faschingszug diesmal Erlau am Nil. Neue Maßstäbe wurden da gesetzt, denn das Wagenensemble der Erlauer wurde von einer Mumiengruppe angeführt, der Kleopatra auf dem Thron folgte und eine riesige Pyramide, die als "Bieramide" annonciert war. Denn die Erlauer wissen halt, dass das Bier ursprünglich aus Ägypten kommt, in Franken aber erst zu einem wahren Göttertrank veredelt wurde. Bis ins kleinste Detail hinein waren die Erlauer Darbietungen dann auch liebevoll gestaltet, sodass der erste Platz bei der Wagen-Prämierung gar nicht ausbleiben konnte.

Auch die beiden zweitplatzierten Beiträge wurden von zwei Gruppen gestellt, die man immer auf der Gewinnerliste haben sollte. Denn die Mühlendorfer Dorfjugend und die Reservistenkameradschaft sind immer für eine Bestplatzierung gut. So auch in diesem Jahr. Die Mühlendorfer fuhren mit ihrem mächtigen "Bieraten"-Schiff einmal mehr großes Geschütz auf und die Reservisten gingen mit dem Luftschiff Graf Zeppelin und einer ganzen Schar von Ballonkörben am grauen Himmel fröhlich und bunt auf eine Fahrt ins Blaue.

Die Feuerwehr tanzt

In der Aurach-Halle tanzten die Stegauracher Garden, Mini-, Bambini-, Jugend- und Prinzengarde traten an, alles in Grund und Boden. Die Baunacher Garden, längst liebgewonnene Gäste in Stegaurach, wurden einmal mehr mit tosendem Applaus bedacht. Und die Jungs von der Stegauracher Feuerwehr, die sich im vergangenen Jahr auf Geisterjagd begeben hatten - und man dachte das sei nicht mehr zu toppen -, sie gaben diesmal den Rocky. Mit dieser Show wären die tanzenden Floriansjünger auch für einen Auftritt auf ganz großer Bühne gut gewesen. Bleibt nur "Stegaurach Helau, schöner geht"s fast nimmer".