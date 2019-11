Bamberg vor 1 Stunde

Messerattacke

Beziehungsstreit in Oberfranken eskaliert und endet in Messerangriff - Polizei erlässt Haftbefehl

Am vergangenen Dienstagabend ist es in Oberfranken zu einem Beziehungsstreit zwischen einem Pärchen gekommen, welcher in einem Messerangriff gipfelte. Die Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.