Bestnoten für die Volkshochschule Bamberg-Stadt: Mit großer Freude und Zufriedenheit hat Bürgermeister Dr. Christian Lange die ausgezeichneten Ergebnisse der Teilnehmerbefragung bewertet. Das Pragma-Institut hatte die Befragung im Zuge des Qualitätsmanagements durchgeführt, ausgewertet und am Montag vorgestellt.

?Die Ergebnisse sind beeindruckend und zeigen einen hohen Grad an Gesamtzufriedenheit der Bamberger mit der städtischen Volkshochschule und ihren Angeboten?, freute sich der Kulturbürgermeister. Dr. Martin Messingschlager, Leiter des Pragma-Instituts mit Sitz in Reutlingen und Bamberg, hatte gleich mehrere gute Nachrichten im Gepäck: Die Teilnehmenden sind von den Kursinhalten begeistert. Sie loben die Dozierenden, deren Wissen, die Vorbereitung und Vermittlungsgabe. Auch die Beratung, die Kurszeiten und die Erreichbarkeit bekommen Bestnoten. ?Im Vergleich mit Bildungseinrichtungen in anderen Städten fällt die sehr hohe Gesamtzufriedenheit sehr positiv aus dem Rahmen?, so das Fazit von Dr. Messingschlager.

Als besonders erfreulich wertet Dr. Anna Scherbaum, Leiterin der VHS, die hohe Weiterempfehlungsrate der Kurse. ?Wir freuen uns, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmern die VHS so stark als Ort für Bildung und Kultur wahrnehmen und wertschätzen.? Dazu passe auch, dass die meisten Befragten angaben, dass der gewählte Kurs Interesse zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema geweckt habe. ?Dies zeigt, dass wir bei der Auswahl unseres umfangreichen Kurs-Angebots richtig liegen?, so Scherbaum.

Dr. Messingschlager hob in diesem Zusammenhang besonders die weit überdurchschnittliche Rücklaufquote von 75 Prozent bei insgesamt 1100 Befragten hervor. Für Dr. Lange ist die Befragung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Neuzertifizierung der Volkshochschule. ?Wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen sondern stetig weiter verbessern.?