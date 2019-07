"Besonders geil sind die Sprünge"

Für zahlreiche Litzendorfer Jugendliche ging jetzt ein Traum in Erfüllung: Die trendige Pumptrack-Anlage am Wetterkreuz wurde offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Der Einweihung dieser generationenübergreifenden sportlichen Begegnungsstätte wohnten zahlreiche Zuschauer bei, die diese Achterbahn aus Wellen und Kurven für alle rädergetriebenen Sportgeräte begeistert in Besitz nahmen.

Vorher erfolgte vor dem fahrenden Volk die Segnung durch Pfarrer Marianus Schramm, für den das lehmige und asphaltierte Auf und Ab "sinnbildlich für die Höhen und Tiefen im Leben ist".

Wie kam die Anlage zustande? Vor sieben Jahren machte man sich unter der Federführung von Astrid Ehrnsperger, der Leiterin des Arbeitskreises Soziales, auf den Weg, für die Jugendlichen eine sportliche Begegnungsstätte zu schaffen. Kommunalpolitik heißt zwar laut Erstem Bürgermeister Wolfgang Möhrlein, "dicke Bretter zu bohren", doch nach jahrelangen Planungen und Diskussionen ging plötzlich alles ganz schnell.

Liebe auf den ersten Blick

Von der der ursprünglich ins Auge gefassten Skateranlage rückte man auf Anregung von Gemeindejugendpfleger Franz Bezold ab. Denn nachdem man die einzige Pumptrack-Anlage Bayerns in Selb in Augenschein genommen hatte, war "innerhalb von fünf Minuten" die Entscheidung gefallen. Die Abstimmung in der Januarsitzung des Gemeinderates zugunsten einer solchen angesagten Sportstätte, großzügig unterstützt von der Städtebauförderung, geriet schließlich zur Herzensangelegenheit und fiel dementsprechend einstimmig aus.

Als idealer Standort erwies sich die in die Jahre gekommen, sanierungsbedürftige Multifunktionsanlage neben dem Sportgelände des ASV Naisa. Möhrlein erwähnte, dass man im Verlauf der Entscheidungsfindung "zum Überzeugungstäter" geworden sei und "viel Herzblut" vergossen habe.

Jugendliche in der Pflicht

Er rief die Jugendlichen auf, "raus aus der virtuellen Welt und rein in die Bewegung zu gehen".

Diese Einstellung entspricht auch der Firmenphilosophie des Erbauers, der Firma RadQuartier, einem Start-up-Unternehmen mit Sitz in Hof.

"Uns ist wichtig, dass die Jugendlichen Verantwortung übernehmen, damit sich ein Wir-Gefühl entwickelt", so Robin Specht, der Geschäftsführer des Unternehmens und ehemaliger Trampbike-Europameister.

Die Anlage sei mit LED-Flutlicht, "Dirt-jumps" (als Sprungschanze dienende Erdhügel) und Induktionsschleife, also einem elektronischen Rundenerfassungssystem, ausgestattet, die sämtliche Runden zählt. In dieser Kombination sei die Litzendorfer Pumptrack die modernste in Deutschland.

So konnten es die Jugendlichen auch kaum erwarten, bis das Absperrband unter lautem Gejohle durchschnitten wurde. Schon in den ersten Runden kam es vor lauter Eifer zum Crash, den die Kids verdientermaßen unbeschadet überstanden.

"Es ist saucool"

Schließlich waren sie von Anfang an immer am Ball geblieben, haben 15 000 Euro eingesammelt, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Live-Earth- Festival. Bezold lobte, dass von der Bedarfsanalyse über die Planung bis zur Bauausführung zwei bis drei Generationen Jugendlicher beteiligt waren. "Es ist saucool, was daraus entstanden ist", so der Gemeindejugendpfleger. Unter anderem sei Anfang Oktober ein Pumptrack-Biathlon geplant, um die Anlage mit Leben zu füllen.

"Du sprudelst für das Thema", lobte Gemeinderat Wolfgang Heyder (SPD). Aber er mahnte auch: "Tricks auf der Pumptrack sind das eine, aber wie erhält man die Anlage im Sinne der Nachhaltigkeit?"

Der 14-jährige Kevin (Name geändert), dessen Altersgruppe besonders stark vertreten war, versprach hoch und heilig im Namen seiner Altersgenossen, "Rasen zu mähen. Wir wissen auch, wo die Geräte stehen, um die Anlage zu pflegen".

Mit einer solchen Anlage sei man Trendsetter, meinten Möhrlein und Heyder unisono. Eine Pumptrack sei einfach sexy, darüber hinaus mulitifunktional und generationsübergreifend. Das hügelige Rund sei für einen Rollstuhlcontest genauso geeignet wie für einen "Slopestyle"-Wettbewerb für Bike-Profis.

Und was meinen die Judendlichen dazu? "Saucool. Das ist besser als eine reine Skateranlage. Besonders geil sind die Sprünge", so der 15-jährige Moritz, der extra aus dem Taunus angereist war.

Diese Erwartungshaltung wurde belohnt mit spektakulären Show- und Sprungeinlagen der Mountainbike-Profis, von den Fans frenetisch bejubelt.