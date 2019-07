Bei Zapfendorf entsteht für 5 Millionen Euro eine künstliche Mainaue

Der Main darf zurück in sein altes Bett, das ihm vor 150 Jahren genommen wurde. Damals wurde der Fluss für die Floßfahrt und den Baumstammtransport begradigt, die Schleife störte den Verkehrsweg. Derzeit arbeiten Baggerfahrer der Firma Porzner Steine & Erden aus Zapfendorf daran, die alte Schleife wieder zu beleben.

In drei Jahren soll der Main wieder seinen alten Lauf nehmen, der derzeitige, rinnenartige Flusslauf soll zum Altarm werden. In der Mitte entsteht durch den Kiesabbau der Firma ein Biotopsee. Laut Wasserwirtschaftsamt handelt es sich um ein bayernweit einzigartiges Projekt in dieser Größenordnung. 35 Hektar misst das gesamte Biotop.

