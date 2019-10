Bei "Wer wird Millionär?" ging es um Burgebrach

In Burgebrach wurde am letzten Wochenende wieder Kirchweih gefeiert. Dank der Burgebracher Kerwasburschen und -madla konnte ein attraktives und kurzweiliges Festprogramm zusammengestellt werden.

Dessen Höhepunkt war der Kirchweihfestzug. Viele Zuschauer säumten den Weg, klatschten begeistert mit und wurden von den Zugteilnehmern mit Bonbons, Getränken und dem ein oder anderen guten Ratschlag versorgt. Auch die eher kühlen Temperaturen taten der guten Stimmung keinen Abbruch, denn der Festzug ist schließlich fast "wie eine fünfte Jahreszeit in Burgebrach", wie eine Zuschauerin erzählte.

Die Kerwasburschen und -madla hatten sich wieder einiges einfallen lassen, um die großen und kleinen Ereignisse im Ort und in der Welt Revue passieren lassen zu können. Bereits im Juli hatte man mit den Vorbereitungen angefangen und ab Anfang September intensiv mit dem Wagenbau begonnen. Passende Reime und Dekorationsstücke mussten gefunden werden und all das sollte nicht nach außen dringen, denn schließlich wurde ja die ein oder andere Persönlichkeit aus Burgebrach "aufs Korn genommen".

Mit "Ramba Samba" und heißen Trommelrhythmen am Anfang des Zuges kam bei den Zuschauern gleich die richtige Stimmung auf. 30 Jahre Mauerfall wurde mit dem "Traum von Freiheit" genauso thematisiert, wie die 69er-Generation mit "Flower Power", die Klimaschutzproteste der Jugendlichen, 50 Jahre Mondlandung, "Batman" und 50 Jahre "Sesamstraße" mit Ernie und Bert.

20 Jahre "Wer wird Millionär" durfte natürlich nicht fehlen, denn das geht schließlich auch mit Burgebracher Fragen. So war dann allen Zuschauern klar, wie lang der Sonntagsgottesdienst in Burgebrach dauert und die Frage: "Was hält der Alfons nie?" wurde postwendend mit "die Gosch'n" beantwortet.

Dazu kamen noch Themen wie der "Sparfuchs", der "Arbeiter des Monats", das "Geburtstagskind auf Probe", das "Weidenleiden", "Tochter ,fast' abgeschleppt", und der Frage "Wann issn eigentlich Kerwa?".

Viel Beifall gab es darüber hinaus für den Laubbläser und die Feststellung "Besser schlecht geblasen als gut geschoben", das Leiden der Skifahrer mit dem Beitrag "Zu cool!" und "Ente gut, alles gut" mit dem "Shoppingwahn der Enten" bei einem örtlichen Unternehmen. Natürlich blieb die Ortssanierung in Burgebrach mit den Beiträgen "Unter Aufsicht" und "Ausgezeichnet" nicht außen vor. Viel Applaus gab es für den "DJ on Fire" und "Vorsicht Rutschgefahr" im neuen Kindergarten.

Für die musikalische Begleitung des Zuges sorgten die "Ebrachtaler Musikanten" und die "Ebrachtaler Spätzünder".