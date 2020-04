Bedroht und bespuckt: Aggressive Radfahrer greifen Spaziergänger in Bamberg an

Am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr ereignete sich am Kunigundendamm ein unschöner Zwischenfall. Wie die Polizei berichtet, griff zwei zwei männliche und eine weibliche Unbekannte zwei Spaziergänger an.

Diese wurden angesprochen und beleidigt. Außerdem spuckte ein Täter nach der Frau. Diese wurde zwar nicht getroffen, sie erlitt allerdings laut Polizeibericht einen Schock. Laut eines Berichts von Radio Bamberg sollen die Worte „Jetzt habt ihrs, jetzt sterbt ihr!“ gefallen sein. Den genauen Wortlaut konnte die Polizei auf Anfrage allerdings nicht bestätigen.

Die Täter im Alter zwischen 20, 25 und 27 Jahren waren mit Fahrrädern unterwegs und sprachen fränkisch. Sie konnten unerkannt entkommen. Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.