Baustellen und zugeparkte Radwege ärgern die Radfahrer in Bamberg

Häufiger Fahrraddiebstahl, geringes Sicherheitsgefühl und häufige Konflikte mit Kraftfahrzeugen machen den Fahrradfahrern in der Stadt Bamberg das Leben schwer.

Das ist das Ergebnis des neuen Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Die Untersuchung, die auf der Befragung von über 400 Fahrradfahrern aus Bamberg basiert, kommt zu dem Ergebnis, dass Bamberg beim Niveau seiner Radinfrastruktur allenfalls Mittelmaß ist.

Gut werden nach einer 27 Punkte umfassenden Stärken- und Schwächen-Analyse die Erreichbarkeit des Stadtzentrums und die Möglichkeiten für "zügiges Radfahren" gewertet; kritisiert wurden dagegen die Führung an Baustellen, die Breite der Radwege, ebenso wie die fehlenden Falschparkerkontrollen auf Radwegen.

Freilich: Unter Blinden ist die Stadt Bamberg dennoch die Einäugige. Im neuen ADFC-Test schnitt die Mehrheit der gleich großen Städte mit 4,0 noch schlechter als Bamberg ab.

Auch in der Region ist kein Radlerparadies bekannt. Zum Vergleich: Hallstadt erhielt 4,2 Punkte, Kulmbach 4,7, und selbst das für seine Infrastruktur gewöhnlich gelobte Erlangen kann auch nicht mit guten Zensuren glänzen - es landete bei Note 3,4.

Die eher schlechte Bewertung Bambergs führte am Donnerstag zu einer Kontroverse auf der politischen Bühne. Fahrradaktivist und ADFC-Vorstandsmitglied Christian Hader fühlte sich durch das Ergebnis in seiner Kritik an der Stadt bestätigt. Hader wirft Bamberg Verzögerungstaktik bei bereits beschlossenen Maßnahmen für den Fahrradverkehr vor. Statt konkreter Verbesserungen auf den Straßen bleibe es bei vollmundigen Ankündigungen.

