Baustellen: Hallstadter Geschäftsleute leiden

Seit einem Jahr etwa wird in Hallstadts Zentrum - Marktplatz/Lichtenfelser Straße - gearbeitet. Das bringt etliche Sperrungen und Umleitungen mit sich, worunter das Gewerbe leidet. Nun haben sich weitere Baustellen dazu gesellt. So dass es immer schwieriger wird, die Geschäfte in der Stadt zu erreichen. Der Gewerbeverein hatte den Bürgermeister um ein Gespräch gebeten. Thomas Söder (CSU) kann die Sorgen der Geschäftsleute zwar nachvollziehen, doch mehr als bis jetzt erfolgt ist, kann wohl kaum getan werden.

