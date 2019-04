Brand im Landkreis Bamberg: In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. April 2019) ist es zu einem Brand in Baunach bei Bamberg gekommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Durch den Brand waren Rauchschwaden über Baunach zu sehen. Die Polizei bestätigte gegenüber inFranken.de, dass es in der Nacht zu einem Einsatz gekommen ist: Unter anderem waren Beamte der Kriminalpolizei vor Ort.

Im Laufe des Vormittag wollen sich die Ermittler detailliert zum Brand äußern.

