Baunach vor 1 Stunde

Kurioses

Baunach: 72-Jähriger entdeckt betrunkenen Mann in seinem Wohnwagen

Sein Heimweg war wohl zu anstrengend: Ein Betrunkener brach in der Nacht auf Sonntag in einen Wohnwagen in Baunach ein - und legte sich schlafen. Am Morgen entdeckte ihn dort der Besitzer des Wagens.