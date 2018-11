Baukosten in Bamberg: Reihenhäuser knacken die 500 000-Euro-Marke

2001 hat die Ziegelei Megalith ihren Betrieb in Bamberg still gelegt. 18 Jahre später wird an dieser Stelle über dem Regnitztal eines der wenigen Neubaugebiete in Bamberg in die Höhe wachsen.

Die Erschließung des Baugebiets mit Straßenbau und Kanalnetz für insgesamt 105 Häuser ist bereits weitgehend abgeschlossen. Immer wieder freilich haben sich die Planungen in der Vergangenheit für das insgesamt 13 Hektar große ehemalige Betriebsgelände in die Länge gezogen.

Auch jetzt verzögert sich das Bewerbungsverfahren für die 35 Bauplätze wieder. Wegen Veränderungen am maßgeblichen Bebauungsplan soll es erst Anfang 2019 losgehen mit dem Verkauf von 35 Grundstücken nach dem Verfahren des Wohnbaulandmodells, so teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Der Preis für diese Grundstücke steht bereits fest: Die Stadt hat mit dem Eigentümer des Geländes einen Verkaufspreis von 310 Euro pro Quadratmeter Grund ausgehandelt. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 320 und 650 Quadratmetern Fläche.

Voraussetzung für eine Bewerbung ist laut Stadt eine Einkommensgrenze, die bei einem Kind 65 000 Euro im Jahr nicht übersteigt. Mit zwei Kindern liegt die Einkommensgrenze bei 95 000 Euro.

Im Vorfeld des Wohnbaulandmodells hat der private Grundeigentümer über die VR Bank Erlangen-Höchstadt bereits mit dem Verkauf von Grundstücken begonnen.

Allerdings bewegen sich die Grundstückspreise auf dem freien Markt deutlich über denen des Baulandmodells. Nach Informationen von Stefan Schwab von der VR-Bank Erlangen-Höchstadt werden die Grundstücke zum Preis zwischen 385 und 420 Euro pro Quadratmeter veräußert.

Auch schlüsselfertige Reihenhäuser mit Keller und Doppelcarport werden auf dem Gelände von einem Bauträger errichtet. Die Preise dafür liegen laut Schwab "in etwa bei 500 000 Euro". Dazu kommen noch Grunderwerbssteuer und Notarkosten.

Die Nachfrage nach schlüsselfertigen Häusern und darüber hinaus nach allen frei bebaubaren Grundstücken auf dem Megalith-Gelände ist offenbar groß. Rund 75 Prozent der Grundstücke, die neben dem Wohnbaulandmodell frei verkauft werden, seien bereits verkauft. Auch für sämtliche Reihenhäuser lägen bereits schriftliche Reservierungen vor.

Mehr Hintergründe über das neue Baugebiet finden Sie in Kürze im Premiumbereich von infranken.de.