Barrierefrei und/oder konfliktfrei

Wenn die Architektin und Gerontologin Birgit Dietz am heutigen Welt-Alzheimertag durch ihre Stadt geht, könnte sie meinen, dass ihre Forschungen auf dem Gebiet der alters- und demenzsensiblen Architektur überflüssig sind. Die vielen Studenten in Bamberg lassen die altehrwürdige Welterbe-Stadt immer wieder erstaunlich jung aussehen.

Da denkt doch niemand an die nach dem im unterfränkischen Marktbreit gebürtigen Arzt Alois Alzheimer benannte Demenz-Erkrankung, die Alzheimer erstmals vor knapp 110 Jahren untersuchte. Denn die meisten demenziellen Erkrankungen sind erst ab einem Lebensalter von um die 65 Jahre zu beobachten. Es kann aber auch in Bamberg niemand ausblenden, dass Deutschland eine alternde Gesellschaft ist. Etwa wenn die "aktiven Best-Ager", also die junggebliebenen Älteren in den besten Jahren, als Touristengruppen ordentlich, brav und gesittet in den Straßen der Stadt unterwegs sind.

"Das Altern und der würdevolle Umgang mit diesen immer älteren und hochaltrigen Menschen gehört aber zu den großen Herausforderungen unserer Gesellschaft", erklärt Birgit Dietz bei einem kurzen Spaziergang in der Bamberger Altstadt. Nur wenige Wochen vor dem Welt-Alzheimertag, der seit 1994 immer am 21. September begangenen wird, veröffentlichte Dietz ein Standardwerk zum Thema "Demenzsensible Architektur", das den Untertitel "Planen und Gestalten für alle Sinne" trägt.

Dabei und mittendrin

Das Nachlassen der Kräfte passe meist nicht in unsere Lebensphilosophie und nicht zu der Art, wie wir heute unser Lebensumfeld gestalten, meint Dietz unter Verweis auf das Motto "Demenz - dabei und mittendrin" des Welt-Alzheimertages 2018. Für unser Menschenbild sei die Bewertung von Personen mit deren Intelligenz und ihrem Wissen verknüpft, also mit den kognitiven Fähigkeiten. Was aber, wenn diese Kräfte schwinden, wenn der Mensch dement, sprich "ohne Geist" wird, wenn er schließlich "unvernünftig" oder "ohne Besonnenheit" ist, fragt Dietz nicht nur in ihrem Buch nach. Denn die Zahl der Menschen mit kognitiven Einschränkungen und demenziellen Erkrankungen steigt seit Jahren an. Aktuell geht man von 1,6 Millionen an Demenz erkrankten Menschen in Deutschland aus, im Jahr 2050 sollen es schon drei Millionen sein.

Und schon in den nächsten Jahren stoßen die Alterskohorten der sogenannten Baby-Boomer dazu. Versteht sich, so Dietz, dass vor diesem Hintergrund das Thema einer "Architektur für Menschen mit kognitiven Erkrankungen und Menschen mit Demenz" nicht mehr wegzudrücken ist.

Seit zehn Jahren lehrt Birgit Dietz, die sich bereits seit 25 Jahren mit der Architektur im Gesundheitswesen befasst, auch an der TU München. In Bamberg hat sie vor sechs Jahren damit begonnen, das Bayerische Institut für alters- und demenzsensible Architektur (BIfadA) aufzubauen.

Da konnte es also nicht ausbleiben, dass Dietz ihr geballtes Wissen, die vielen Ergebnisse aus Untersuchungen, die sie zusammen mit ihren Studenten oder Experten durchgeführt hat, auch einmal in einem einschlägigen Kompendium zusammenfassen würde. Seit der Veröffentlichung des Buches "Demenzsensible Architektur" geht ihr Telefon schier pausenlos.

Wir treffen Dietz an der Kettenbrücke, weil dort das ganze Dilemma der Teilhabe am öffentlichen Leben für Menschen mit verschiedensten gesundheitlichen Einschränkungen deutlich wird. An der Einmündung der Kettenbrücke in die Königsstraße werden die Zielkonflikte des barrierefreien Bauens anschaulich.

Hier kollidieren beispielsweise die Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, die Menschen mit Seheinschränkung taktile und optische Kontraste anbieten, die ihnen bei der Straßenquerung helfen sollen, mit den Wahrnehmungsmöglichkeiten der Menschen, die an Demenz erkrankt sind.

Gestalterisches Paradox

Der einen Gruppe helfen die Aufmerksamkeitsfelder, Leitstreifen oder Querungsfelder. Bei der anderen Gruppe können diese Bodenindikatoren zu Blockaden im Bewegungsablauf oder sogar zur Stolperfalle werden. "Solche Zielkonflikte müsse uns bewusst sein", sagt Dietz, "damit wir nach vorsichtiger Abwägung und umsichtiger Planung zu einem Ergebnis kommen, das Menschen mit Demenz nicht hinten runterfallen lässt, nur weil sie keine aktive Lobby haben".

Wir gelangen in ein schönes Café in der Bamberger Altstadt. Auf der Toilette beobachten wir ein tiefes, schwarzes Loch vor dem Waschbecken - eine unüberwindliche Barriere für Menschen mit demenziellen Erkrankungen. Das tiefe Loch ist aber nur eine schwarze Schmutzfangmatte, die auf dem weiß gefliesten Boden liegt. Ein gestalterisches Paradox wird also dem Menschen mit Demenz zum Verhängnis. Denn er deutet den schwarzen Kreis auf dem weißen Untergrund als Loch, in das er hineinfallen könnte. Und andererseits liegt die schwarze Schmutzfangmatte auf dem aus ästhetischen Gründen weißen gefliesten Boden, damit man den Schmutz auf all dem schönen Weiß nicht gleich so sieht. Besser wäre, so Dietz, der Boden wäre dunkel gestaltet, wie das jeder Mensch für selbstverständlich erachtet, und die Schmutzfangmatte könnte man sich sparen. Menschen mit Demenz wären dann aber dabei und mittendrin und müssten nicht Sorge haben, in ein tiefes, schwarzes Loch zu fallen, aus dem sie nicht mehr herauskommen.