LKR Bamberg vor 17 Minuten

Konjunktur

Bangen bei den Autozulieferern in Bamberg und Umgebung

Regionale Betriebsräte von Bosch über Brose bis Schaeffler schließen sich der Forderung nach einer Kaufprämie für Neufahrzeuge an. Tausende Mitarbeiter sind bei den großen Automobilzulieferern derzeit in Kurzarbeit - und hoffen, dass es in ihrem Kerngeschäft wieder ein wenig aufwärts geht.