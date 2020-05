BAnefiz Kultursession geht weiter: 3 Bands treten demnächst im Livestream auf inFranken.de auf

Noch immer bremst Corona das gesellschaftliche Leben aus. Festivals fallen aus, Konzerte und Aufführungen werden verschoben. Das macht sowohl Fans als auch Künstler traurig und bringt große finanzielle Schwierigkeiten mit sich. Wir wollen in dieser Situation gerne helfen und den betroffenen Künstlern eine kostenlose Bühne bieten, damit sie vielleicht etwas besser durch diese Zeit kommen und unseren Nutzern eine Freude bereiten können. Wir stehen der Kulturszene in Bamberg zur Seite, auch in diesen Zeiten!

Der Veranstaltungsservice Bamberg und die Stadt Hallstadt mit Unterstützung von BKM Mannesmann möchten nun helfen, die Kulturszene in der Region zu unterstützen. Sie haben ein kulturelles Angebot erstellt, das man ganz bequem von zu Hause erleben kann.

Konzert im Wohnzimmer: Der BAnefiz Kulturstream geht weiter

Über einen Livestream kann die nächsten zwei Wochenenden nun wieder jeweils um 20 Uhr unterschiedlichen Künstlern über einen Livestream gelauscht werden. Den Stream finden Sie unter anderem bei www.banefiz-kulturstream.de oder hier.

Am Samstag, den 23. Mai, treten The Space Truckers im Stream auf. Bei ihrem Line Up kommen Deep Purple Fans voll auf ihre Kosten. Für die Bandmitglieder stehen Spielfreude, Begeisterung, Seele und natürlich Rock'n'Roll an erster Stelle.

David Saam und Boxgalopp denken am Freitag, den 29. Mai auch an die kleinen Zuhörer. Denn gleich zu Anfang ihrer Performance werden die Bandmitglieder auch ein paar fränkische Kinderlieder zum besten geben. Später mischen sich noch andere Melodien darunter, unter anderem auch Lieder aus "Bier gewinnt".

Den Tag darauf - am Samstag, den 30. Mai - machen die Chicolores Stimmung in den Wohnzimmern. Mit einem einzigartigen Mix aus 90's Dancefloor, House, Reggae, Hip Hop und Discohymnen wird das Wohnzimmer zur Tanzfläche.

So unterstützen Sie die Kulturszene

Die Teilnahme an dem Livestream ist komplett kostenlos. Aber um die Künstler und Kulturschaffenden in dieser Krise zu unterstützen, gibt es die Möglichkeit zu spenden.

Spenden per Überweisung:

Spenden Sie für die Künstler, indem Sie ganz einfach einen Betrag Ihrer Wahl mit dem Verwendungszweck „BAnefiz Kulturstream“ auf folgendes Konto überweisen:

Veranstaltungsservice Bamberg GmbH

IBAN: DE68 7706 2014 0002 5333 67

Auch über Paypal können Sie spenden - einfach auf den Link zum Bezahlportal klicken und Betrag eingeben.