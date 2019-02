BamBierla 2019: Alle Termine, Events und Locations der Bamberger Bierwochen

BamBierla, das bedeutet drei Wochen lang Genuss pur für Bierfans in und um Bamberg. Vom 28. März bis zum 14. April 2019 soll Bamberg zum Zentrum kreativer Bierkultur werden. Nach dem Vorbild der amerikanischen "Beer Weeks" dreht sich in der Domstadt alles um den Biergenuss. Jetzt steht das Programm für die 17 Veranstaltungstage der "Bamberger Bierwochen", und es kann sich wahrlich sehen lassen: Mehr als 50 Events bei über 20 Partnern erwarten den Besucher, dazu gibt es Wochenspecials, die ohne Vorabbuchung erlebbar sind.

BamBierla 2019: 50 Events und 20 Partner in ganz Bamberg

BamBierla soll kein typisches Volksfest werden, das ist den Veranstaltern sehr wichtig, sondern ein kulturelles Event, bei dem Kreativität und Genuss im Vordergrund stehen. Dementsprechend wird es auch kein Zelt mit Bierbänken und Bratwürsten an einem festen Ort geben, sondern eine Vielzahl von Veranstaltungen, die über die gesamte Stadt und sogar das Umland verteilt sind. Das ganze findet dezentral ausschließlich bei den über 20 Partnern statt. Mehr als 50 Bierkultur-Events haben die Veranstalter gemeinsam mit ihren Partnern auf die Beine gestellt. Geboten werden Verkostungen, Bier-Menüs, Food-Pairings, Bierwanderungen, Brauereibesichtigungen, Braukurse und vieles mehr.

Events und Wochenspecials bei BamBierla

Bei BamBierla wird unterschieden zwischen Events, von denen die meisten nur einmal stattfinden, die vorher gebucht werden müssen und deren Teilnehmerzahl begrenzt ist, und Wochenspecials, die allesamt ohne Vorabbuchung genossen werden können, beispielsweise "Triff den Brauer", Biermenüs und Food-Specials (wie der BamBierla Burger und der BamBierla Roggenkönig).

BamBierla 2019: Kreative Veranstaltungen für Genießer in ganz Bamberg

Bei zahlreichen Veranstaltungen während der "Bamberg Beerweeks 2019" in Brauereien und Restaurants, in Kneipen und bei Einzelhändlern sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Hier werden Kreativbiere probiert, Craftbiere mit kulinarischen Köstlichkeiten gepaart, Bier-Dinner genossen, Brauereiführungen erlebt und Braukurse absolviert, Bier-Lesungen besucht und vieles mehr.

Lokale bieten erweiterte Biervielfalt im Ausschank, Biertouren führen Teilnehmer zu den besten Bier-Spots in und um Bamberg, beim Bier-Yoga werden Körper und Seele entspannt und beim Kochen mit Bier neue Geschmackserfahrungen gesammelt. In der ganzen Stadt und sogar im Umland gibt es drei Wochen lang BamBierla-Veranstaltungen zu entdecken.

Im Folgenden haben wir alle Events und Wochenspecials von BamBierla 2019 für Sie zusammengestellt. Auf bambierla.de können Bierfans ab sofort ihr Wunsch-Event direkt beim Veranstalter buchen. Dort finden Sie Kontaktadressen und alle Details zu den einzelnen Veranstaltungen. Aktuelle Infos gibt es außerdem regelmäßig auf der BamBierla-Facebook-Seite - Fan werden lohnt sich also.

BamBierla 2019: Alle Events

28. März 2019: Spitzenbier trifft Spitzenküche - Kropf (mit Deutsche BierAkademie)

29. - 31. März 2019: BamBierla Opening Weekend - Hopfengarten

29. März 2019: Das fränkische Biertasting - Bierothek

29. März 2019: Brauereimuseumsführung mit Probierschluck - Fränkisches Brauereimuseum

29. März 2019: Das Bierothek Seminar - Bierothek

29. März 2019: Blind Tasting Quiz: Bambergs 11 Brauereien - Ahörnla im Sand

29. März 2019: Bier(Tasting) Grundlagenseminar - Freiraum (mit Brobier)

30. März 2019: Intensivseminar zum geprüften Bierkieser - Fränkisches Brauereimuseum

30. März 2019: Braukurs in der kleinsten Brauerei Bambergs - Hopfengarten

30. März 2019: Bierkennertour durch Bamberg - Deutsche BierAkademie

30. März 2019: Brauereiführung modernstes Sudhaus der Welt - Schlossbrauerei Reckendorf

30. März 2019: Triff den Brauer: Michael Beierwaltes (Löwentrunk) - Bierothek

01. April 2019: Führung durch die rot-gelbe Welt der Weyermann Spezialmalze - Weyermann Mälzerei

02. April 2019: Leidenschaft für Gerstensaft - Bamberger Bierkult(o)ur - Bamberg Tourismus & Kongress Service

02. April 2019: Steelraum Meets Weyermann - Steelraum

04. April 2019: Brauereimuseumsführung mit Probierschluck - Fränkisches Brauereimuseum

04. April 2019: Weyermann Bierseminar "Weißbier Special" - Weyermann Mälzerei

05. April 2019: Das fränkische Biertasting - Bierothek

05. April 2019: Das Bierothek Seminar - Bierothek

05. April 2019: Brauereiführung mit Bierverkostung und Schäuferla - Brauerei Drei Kronen Memmelsdorf

05. April 2019: Bier(Tasting) Grundlagenseminar - Freiraum (mit Brobier)

06. April 2019: Genusswanderung am 13-Brauereien-Weg - Deutsche BierAkademie

06. April 2019: Braumeister-Lunch - Bier & Burger Tasting - Zapfhahn

06. April 2019: Triff die Brauerin: Isabella Mereien (Drei Kronen) - Bierothek mit Drei Kronen Memmelsdorf

06. April 2019: Genuss-Seminar "Bier & Käse, Whisky, Schokolade" - Ahörnla (mit Deutsche BierAkademie)

09. April 2019: Führung durch die rot-gelbe Welt der Weyermann Spezialmalze - Weyermann Mälzerei

09. April 2019: Leidenschaft für Gerstensaft - Bamberger Bierkult(o)ur - Bamberg Tourismus & Kongress Service

09. April 2019: Meet the Brewer And Somelier: Weiherer Raritäten- und Spezialitätenverkostung - Brauerei Kundmüller "Weiherer"

09. April 2019: Steelraum Meets Hopfengarten - Steelraum

11. April 2019: Braukurs Klosterbräu Bamberg

11. April 2019: Weyermann Bierseminar "Bier und Brot" - Weyermann Mälzerei

12. April 2019: Das fränkische Biertasting - Bierothek

12. April 2019: Das Bierothek Seminar - Bierothek

12. April 2019: Brauereimuseumsführung mit Probierschluck - Fränkisches Brauereimuseum

12. April 2019: Genial, aber illegal: Biertasting - Ahörnla im Sand

12. April 2019: Biertasting traditionell und modern - Freiraum (mit Brobier)

13. April 2019: Hopfen und Bier Seminar - Hopfengarten

13. April 2019: Garten Opening & Bierothek Craftbeer Market & BamBierla Closing Party

13. April 2019: Bierseminar im Schlenkerla - Schlenkerla (mit Deutsche BierAkademie)

13. April 2019: Triff den Brauer: Andreas Eckschmidt/Johannes Lurz (Brobier) - Bierothek

13. April 2019: Bier Yoga - IBIS Styles Hotel Bamberg

BamBierla 2019: Alle Wochenspecials

28. März - 14. April 2019: Bierschmecker Tour - Bamberg Tourismus & Kongress Service

28. März bis 14. April 2019: Bierschmecker Reise (mit 2 Übernachtungen) - Bamberg Tourismus & Kongress Service

28. März bis 14. April 2019: BamBierla Roggenkönig - Kronprinz

28. März bis 13. April 2019: Fränkische Fassbierprobe im Zapfhahn - Zapfhahn

28. März bis 14. April 2019: BamBierla Bierbauch - Klosterbräu

28. März bis 13. April 2019: BamBierla Burger mit Bierbegleitung - Zapfhahn

28. März bis 13. April 2019: Make Herrengedeck Great Again! Bier & Whisk(e)y Special Menu

28. März bis 13. April 2019: Beertales: Cocktails mit Bier - Kawenzmann

28. März bis 13. April 2019: Fly Hawaii - Hawaiianisches Bier Special - Kawenzmann

So vielfältig sind die BamBierla-Veranstaltungen

Biervielfalt: Außergewöhnliche, erweiterte Biervielfalt im Ausschank

Außergewöhnliche, erweiterte Biervielfalt im Ausschank Bierverkostungen: Diverse Biere probieren

Diverse Biere probieren Bierdinner: Kreative Bier-Menüs mit ausgewählter Bierbegleitung

Kreative Bier-Menüs mit ausgewählter Bierbegleitung Food-Pairings: Bierproben gepaart mit Käse, Schokolade, Brot etc.

Bierproben gepaart mit Käse, Schokolade, Brot etc. Biertouren: Touren zu den besten Bier-Spots in und um Bamberg

Touren zu den besten Bier-Spots in und um Bamberg Brauereiführungen: Meet the Brewer! Blick hinter die Kulissen einer Brauerei

Meet the Brewer! Blick hinter die Kulissen einer Brauerei Altivitäten: Seminare, Braukurse, Bier-Yoga, Kochen mit Bier, Bierwandern, einfach alles, was das Herz des Bierfans begehrt

Übrigens: Bis zum 28. Februar 2019 können sich Interessierte noch als Veranstalter bewerben! Nehmen Sie Kontakt zu den BamBierla-Organisatoren auf, diese werden sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Idee mit Ihnen zu besprechen und gegebenenfalls aufzunehmen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der offiziellen Webseite.

Vorbild für BamBierla sind die amerikanischen Beer Weeks und Festivals

In den USA gehören Beer Weeks und Beer Festivals seit Jahrzenten zu den kulturellen Highlights für Bierfans. In Denver findet seit 1982 das "Great American Beer Festival" statt. Das Festival zählte im vergangenen Jahr mehr als 60.000 Besucher. 3900 Biere waren vertreten, 2217 Brauereien vor Ort. Das größte und am längsten etablierte Beer Festival in New York City ist das "Brewtopia: The Great World Beer Festival".

Die "Philly Beer Week" ist eine zehntägige Serie von Bier-Veranstaltungen in Philadelphia, die am ersten Juni-Wochenende beginnt. Zu den Events zählen Verkostungen, Bier-Dinner und Bier-Touren, Brauereiführungen und vieles mehr. Teilnehmende Lokalitäten sind Bars, Restaurants und Ladengeschäfte in der ganzen Stadt. Welch besseres Konzept könnte die BamBierla in Bamberg sich zum Vorbild nehmen? Schließlich handelt es sich bei der "Philly Beer Week" um das größte Bier-Fest der USA.

Gut zu wissen: BamBierla soll auch 2020 wieder in Bamberg stattfinden. Das genaue Datum wird im Mai 2019 bekanntgegeben.