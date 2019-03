Bambergerin Franziska Brändlein startet bei Special Olympics in Dubai

Franziska Brändlein aus Bamberg gehört zum Deutschen Team für Abu Dhabi / Dubai. Vom 14. bis 21. März finden in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Special Olympics World Games statt, an denen insgesamt 7000 Athleten und Unified Partner (nicht geistig behinderte Sportpartner der Athleten) aus 170 Ländern teilnehmen. Die Weltspiele für Menschen mit geistiger Behinderung gelten als weltweit größte inklusive Sportveranstaltung.

Franziska Brändlein vom Schwimmverein Bamberg wird in Dubai Wettbewerbe im Schwimmen in der Disziplin 800 Meter und 1500 Meter Freiwasser bestreiten. Die Sportlerin, die gegenwärtig ein Berufspraktikum in der Behindertenwerkstatt Oberroth absolviert, nimmt bereits seit 2016 bei Special Olympics teil und hat bei den nationalen Wettbewerben der Special Olympics Deutschland 2016 dreimal und 2018 zweimal die Goldmedaille in ihrer Altersklasse über 1000 und 1500 Meter gewonnen.

Insgesamt werden für Special Olympics Deutschland (SOD) bei den Weltspielen in Abu Dhabi/Dubai 163 Athleten und Unified Partner an den Start gehen.

Franziska Brändlein freut sich schon sehr auf die Spiele, die Reise und darauf, neue Freunde kennenzulernen. Sie hat sich intensiv durch regelmäßiges Schwimm- und Fitnesstraining auf die sportlichen Wettbewerbe vorbereitet, um auch in Dubai die Medaillenränge zu erreichen.

Die 7000 Aktiven der Weltspiele werden von 2500 Trainern betreut. Wettbewerbe werden in insgesamt 24 Sportarten ausgetragen. 20 000 freiwillige Helfer sollen die Organisation der Spiele unterstützen.

Die 229 Personen starke deutsche Delegation ist schon in Abu Dhabi, denn vor den sportlichen Wettbewerben fand bis gestern das Host Town Programm als fester Bestandteil der Weltspiele statt. Es dient der Akklimatisierung, dem vorbereitenden Training und dem Kennenlernen der Kultur der Ausrichterregion.

SOD begleitete die deutsche Delegation in der Vorbereitung auf dem Weg nach Abu Dhabi und wird vor Ort über die SOD-Medien und Social-Media ausführlich berichten, so zum Beispiel auf www.specialolympics.de/abudhabi2019, www.facebook.com/specialolympicsdeutschland, www.youtube.com/specialolympicsdeutschland und auf www.abudhabi2019.org.