Bamberger Weltkulturerbelauf: Das Wichtigste auf einen Blick

Am 5. Mai gehen auch in diesem Jahr wieder 11.000 Läufer beim Bamberger Weltkulturerbelauf (WKEL) an den Start. So war der letzte Weltkulturerbelauf 2017. Auf inFranken.de finden Sie alle Informationen rund um den Weltkulturerbelauf in Bamberg.

Ab 11 Uhr beziehungsweise 11.30 Uhr werden am 5. Mai einige Straßen im Bamberger Stadtgebiet gesperrt:

Alle innerstädtischen Straßen

B22: Berliner und Münchner Ring sowie Memmelsdorfer Straße und Starkenfeldstraße

A70: Ausfahrt Bamberg Zentrum/Hafen inkl. B26

A70: Ausfahrt Bamberg Zentrum/P+R

A73: Ausfahrt Gartenstadt/Memmelsdorf

A73: Anschlußstelle Bamberg Süd/Zentrum

Von folgenden P+R pendeln Busse laut WKEL-Team zwischen 10 und 20 Uhr in die Innenstadt und zurück (nicht zwischen 14.30 und 15.30 Uhr):

Parkplatz Obi

P+R Laubanger

P+R Kronacher Straße

P+R Heinrichsdamm

Zu folgenden Startzeiten sollen die Läufe beginnen:

Böhnlein-Bambinilauf (800 Meter): 11.30 Uhr vom Grünen Markt zum Maxplatz

11.30 Uhr vom Grünen Markt zum Maxplatz Fuchs-Schülerlauf (1,6 Kilometer): 12 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz

12 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz Bosch-Schülerlauf (1,6 Kilometer): 12.30 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz

12.30 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz Stadtwerke-Schülerlauf (4,1 Kilometer): 13 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz

13 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz Wieland-Lauf (4,4 Kilometer): 14 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz

14 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz Brose-Lauf (10,9 Kilometer): 14.30 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz

14.30 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz Sparkassen-Lauf (21,1 Kilometer): 15.30 Uhr vom Markusplatz zum Maxplatz

Bereits vor dem Weltkulturerbelauf müssen Teilnehmer die Startunterlagen abholen. Folgende Orte sind laut WKEL-Team weiterhin wichtig für alle Teilnehmer:

HDE-Logistikzentrum: Abholung der Startunterlagen (04.05.: 10 bis 18 Uhr, 05.05.: 9 bis 12 Uhr)

Abholung der Startunterlagen (04.05.: 10 bis 18 Uhr, 05.05.: 9 bis 12 Uhr) Maria-Ward-Schule: Abgabe der Kleiderbeutel, Massagen für Teilnehmer des Sparkassenlaufs, Kinderbetreuung von 12 bis 18 Uhr

Abgabe der Kleiderbeutel, Massagen für Teilnehmer des Sparkassenlaufs, Kinderbetreuung von 12 bis 18 Uhr Sporthalle Georgendamm: Umkleiden und Sanitäranlagen für Läufer

Umkleiden und Sanitäranlagen für Läufer Markusplatz: Start für alle Teilnehmer der Läufe (außer für Kinder des Böhnlein Bambini-Laufs)

Start für alle Teilnehmer der Läufe (außer für Kinder des Böhnlein Bambini-Laufs) Maxplatz: Ziel für alle Läufe, Verpflegung der Teilnehmer, Info-Point, Toiletten, Sanitätszelte

Für alle Teilnehmer des Weltkulturerbelaufs gibt es an einigen Stationen Trinkwasser. Im Ziel gibt es neben frischem Wasser auch alkoholfreies Bier, Mineralgetränke, Gebäck und Obst:

im Startbereich

auf der Altenburg (nur beim Sparkassen-Lauf bei Kilometer 4,95)

(nur beim Sparkassen-Lauf bei Kilometer 4,95) im Mühlwörth (beim Bros-Lauf bei Kilometer 4,6/beim Sparkassen-Lauf bei Kilometer 12,9)

(beim Bros-Lauf bei Kilometer 4,6/beim Sparkassen-Lauf bei Kilometer 12,9) bei der TSG Bamberg (nur beim Spakassen-Lauf bei Kilometer 12,9)

(nur beim Spakassen-Lauf bei Kilometer 12,9) auf der Marienbrücke ( beim Brose-Lauf bei Kilometer 6,3/beim Sparkassenlauf bei Kilometer 14,8)

( beim Brose-Lauf bei Kilometer 6,3/beim Sparkassenlauf bei Kilometer 14,8) am Heumarkt (beim Brose-Lauf bei Kilometer 8,8/beim Sparkassenlauf bei Kilometer 17,3)

(beim Brose-Lauf bei Kilometer 8,8/beim Sparkassenlauf bei Kilometer 17,3) im Ziel auf dem Maxplatz