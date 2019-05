Bamberger Weltkulturerbelauf 2019: Alt- und Innenstadt eine einzige Laufstrecke

1 Stunde - 10 Minuten - 25 Sekunden: Das ist die Traummarke, die am Sonntag nach 6 Jahren bestand fallen könnte. Aufgestellt wurde der Streckenrekord des Bamberger Weltkulturerbelaufs am 5. Mai 2013. Am Sonntag, exakt vier Jahre nach dem neuen Bestzeit von Daren Deed aus Bamberg, könnte der Streckenrekord fallen. Dann nämlich startet der 9. Weltkulturerbelauf.

Fast 12.000 Sportler und über 30.000 Zuschauer machen die Bamberger Alt- und Innenstadt alle zwei Jahre zu einem Mekka für Läufer. Bei sieben Läufen - mit 800 Meter (Bambinilauf) bis zu 21,1 Kilometer (Halbmarathon) - gleich das Gebiet zwischen Markusplatz und Hain einer einzigen Laufstrecke. inFranken.de hat alle relevanten Informationen zusammengefasst.

Die Läufe

Böhnlein-Bambinilauf - 800 Meter

Startzeit: 11.30 Uhr Startpunkt: Grüner Markt/Franz-Ludwig-Straße Ziel: Maxplatz Zieleinlauf: 11.36 bis 11.40 Uhr (geschätzt)

Fuchs-Schülerlauf - 1,6 Kilometer

Startzeit: 12 Uhr Startpunkt: Markusplatz Ziel: Maxplatz

Bosch-Schülerlauf - 1,6 Kilometer

Startzeit: 12.30 Uhr Startpunkt: Markusplatz Ziel: Maxplatz

Stadtwerke-Schülerlauf - 4,1 Kilometer

Startzeit: 13 Uhr Startpunkt: Markusplatz Ziel: Maxplatz

Wieland-Lauf - 4,4 Kilometer

Startzeit: 14 Uhr Startpunkt: Markusplatz Ziel: Maxplatz

Brose-Lauf - 10,9 Kilometer

Startzeit: 14.30 Uhr Startpunkt: Markusplatz Ziel: Maxplatz

Sparkassen-Lauf - 20,1 Kilometer

Startzeit: 15.30 Uhr Startpunkt: Markusplatz Ziel: Maxplatz

Anfahrtskizze

Am Lauftag selber ist die Innenstadt weitesgehend gesperrt. Hier finden sie Parkplätze und Park+Ride-Möglichkeiten. Quelle: Weltkulturerbelauf Bamberg e.V.

Startnummern, Umkleiden, Duschen: Wo sie am Lauftag was finden

Nicht nur die Laufstrecke ist enorm, sondern auch der logistische Aufwand dahinter. Hier finden sie die wichtigsten Punkte. Quelle: Weltkulturerbelauf Bamberg e.V.

Folgende Straßen sind neben der Laufstrecke wegen der Läufe gesperrt:

Die Gaustadter Hauptstraße ist in Richtung Bamberg Sackgasse - von und nach Gaustadt gibt es nur noch die Möglichkeit über die B 26 - Hafen

Die Wildensorger Straße ist in Richtung Bamberg Sackgasse. Die erste Sperre steht an der Einmündung Carl-Schmolz-Weg, die endgültige Sperrung am Rinnersteig (bis 16:30 Uhr). Nicht gesperrt ist die Zu-und Abfahrt über die Wildensorger Straße zum Klinikum und zu den Seniorenheimen in der St-Getreu-Straße und auf dem Michaelsberg - mit Ausnahme von 15:00 bis 16:30 Uhr

Der Oberer Stephansberg ist stadteinwärts ab Schellenberger Straße gesperrt

Die Würzburger Straße / Oberer Kaulberg ist stadteinwärts Sackgasse - Sperrung bei Einmündung Laurenziplatz

Der Rhein-Main-Donau-Damm ist stadteinwärts Sackgasse - Sperrung nach dem P+R-Platz Heinrichsdamm, letzte Sperrung bei Ottostraße - davon ausgenommen sind Fahrten von und zur Tiefgarage City-Altstadt Geyerswörth. Die Zufahrt zu dieser Tiefgarage ist allerdings in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr nicht möglich

Die Siechenstraße ist stadteinwärts ab Memmelsdorfer Straße gesperrt

Die Europabrücke / Regensburger Ring sind ebenfalls gesperrt (bis 16:00 Uhr)

Das Wetter

Der Wetterochs hat nur geringe sonnige Aussichten für den Weltkulturerbelauf an diesem Sonntag in Bamberg: Nordwestwind lässt kältere Luftmassen einfließen, die Sonne zeigt sich zweitweise am Himmel. Vereinzelt könnte es Regen- und Schneeregenschauer geben. Die Höchsttemperaturen sinken lauf Ochs nicht weiter ab und liegen erneut bei etwa 10 Grad.

inFranken.de läuft mit

Das Team von inFranken.de ist in diesem Jahr mit am Start bei der 9. Auflage des Weltkulturerbeslaufes. Zusammen mit Julia Emmler, Lauftechniktrainerin und Ultra-Marathon-Läuferin, haben Redakteure, Produktmanager und Entwickler um inFranken.de-Geschäftsführer Gero Schmidt-Sausen monatelang trainiert. Welche Qualen die tausende Läufer auf der Strecke durch Bambergs Alt- und Innenstadt erwartet, wissen die inFranken.de-Läufer nicht zu letzt Dank des Trainings mit Julia Emmler. Auf dem Weg zur Altenburg zeigte sie, wie man mit der richtigen Technik den Anstieg etwas entspannter bewältigen kann.

Gesperrte bzw. eingeschränkte Parkplätze