Damit endet eine jahrzehntelange Tradition: Am Aschermittwoch ist Schluss. Der Brandschutz hätte hohe Investitionen in das Gebäude erfordert. Dies wollten sich Gundi und Peter Schauer nicht mehr antun. Sie machen zu. Tochter Sonja will an einem anderen Standort einen kleineren Saisonverkauf weiterführen.

