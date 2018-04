Bamberger Tankstellenräuber vor Gericht

In diesen Stunden steht ein 21-Jähriger vor Gericht, der am Abend des 20. Oktober 2017 vermummt in eine Tankstelle in Bamberg gegangen sein soll. Er habe den anwesenden Mitarbeiter mit einer ungeladenen Softair-Pistole bedroht und so den gesamten Bargeldbestand in Höhe von knapp 700 Euro sowie drei Packungen Zigaretten erbeutet.Allerdings konnte der Mann bereits kurz darauf von der Polizei gefasst werden, leistete jedoch den Beamten gegenüber erheblichen Widerstand. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie später auf www.infranken.de (für Abonnenten kostenlos).