Bamberger spüren Hauch von Festival-Stimmung

Die Sonne scheint mit Macht auf den Rasen hinter dem Studierendenwohnheim in der Coburger Straße. Eine Sommerbrise rauscht durch die Bäume und vermischt sich mit Musik. Es ist schon eine Weile her, aber nun dürfen sie wieder auftreten: Die Gruppe "Ella - First Lady of Song" hat Kontrabass, Gitarre und die starke Stimme von Laura Mann mitgebracht, um die Geschichte von Ella Fitzgerald in Ton und Takt zu erzählen. Auf den Terrassen und Balkonen des Wohnheims lauschen am Donnerstag 20 Ohrenpaare der Geschichte der afroamerikanischen Sängerin. Alles mit entsprechendem Abstand und vom Ordnungsamt abgesegnet.

An diesem Tag hätte eigentlich das Kontaktfestival in Bamberg beginnen sollen. Unter diesem Namen sind seit 15 Jahren zahlreiche Freiwillige und Kulturschaffende engagiert, um vier Tage lang ein breites Programm an Musik, Tanz, Kunst, Workshops und Kultur auf die Beine zu stellen. Ging es in den vergangenen Jahren immer wieder um einen geeigneten Festivalstandort, so fiel die Großveranstaltung heuer der Corona-Pandemie zum Opfer. Deswegen streichen die Festival-Macher aber längst nicht komplett die Segel: Mit dem neuen Format "Kontakthöfe" können nun Privatleute oder auch Einrichtungen Bands für den eigenen Hof buchen.

Und so beginnt auch das Ersatz-Festival: Eine Stunde geben Laura Mann am Mikrofon, Peter-Florian Berndt an der Gitarre und Nikolaus Durst mit seinem Kontrabass Smooth Jazz zum Besten. Die Studierenden feiern die Abwechslung: "Wir waren seit Januar nicht mehr als Freundeskreis auf einer Liveveranstaltung", erzählt Florim Matheis. Sein Kumpel David Matloch ergänzt: "Wir hätten uns ganz einfach auf die Terrasse setzen können." So entspannt sei das Format.

Wenig Aufwand, viel Freude

Laura Rolf wohnt ebenso im Wohnheim und wurden von dem Team des Kontakt-Festivals angesprochen, ob das Wohnheim eine geeignete Location wäre. "Das ist total aufmunternd und so schön wieder etwas Neues zu erleben", freut sich die Studentin. Und auch die Kulturschaffenden sehen darin eine Win-Win-Situation: "Es ist so schön, dass die Leute es so gut angenommen haben. Und wir holen das Beste raus", erklärt Sängerin Laura. Vor allem zeige sich, dass es nicht viel Aufwand brauche, um ein kleines Konzert zu geben.

Neben "Ella - First Lady of Song" versorgen noch die "See See Riders" einen privaten Garten mit Country-Musik - inklusive Live-Stream. Für ein Stündchen schneit das Hip-Hop-Kollektiv Bambägga am Freitag bei den Jugendlichen in der Wolfsschlucht rein, und die Jazzküche tischt zum Abschluss am Sonntagvormittag auf. Alle Gagen für die Kulturschaffenden wurden vom Kontaktteam und seinem Trägerverein AStA Bamberg übernommen.

Und noch etwas hat sich das Kontakt-Team einfallen lassen. Für die "Fensterbeats" packen am Samstagabend DJs Boxen und Mischpult auf die Fensterbänke ihrer Wohnungen und WGs. So schallt von 15 verschiedenen Simsen für eine Stunde unterschiedlichste Musik auf die Straßen der Stadt. Julia ist mit ihren Freunden in der Austraße unterwegs, während oberhalb im zweiten Stock der DJ Techno inklusive Lasershow und Nebel raushaut. "Das ist eine gute Aktion, welche die Clubs zumindest etwas ersetzt", findet die Studentin. Aber es wäre besser, wenn die einzelnen Acts zeitlich verteilt wären. So lange die Abstände eingehalten werden, sei das eine gute Alternative. Anja Lubosch tanzt unter einem anderen Fenster am Heumarkt. "Es fühlt sich so an, als wären wir trotzdem im Festivalmodus", meint das Kontakt-Team-Mitglied. Wenn es möglich ist, sollte die Idee der Fensterbeats öfters stattfinden. Eine Stunde Musik sei auch zumutbar für die Nachbarschaft.

Durch die Sandstraße schweben die Seifenblasen, und eine Gruppe junger Leute tanzt ausgelassen im Kreis. Gleich an zwei Orten flutet Popmusik und Indie die Feiermeile. Nicht nur hier ist das Leben zurück. "So haben wir wieder einen Grund, uns als Freunde zu treffen", beschreibt Lucas das Gefühl, wieder unterwegs zu sein, als am Marienplatz die Songs von 80er-Musikerinnen aus den Boxen schallen.

Feiern auf der Straße

Marina Zwosta steckt hinter dem Tape, welches gerade von einer klassischen Kassette kommt. So kann sie selbst auf der Straße mitfeiern. Als DJane Mirabella Rabiata legt sie seit zehn Jahren auf und findet die Aktion des Kontakt-Teams gut: "Die Subkultur hat es eh schon schwierig. Da ist es wichtig, sie zu unterstützen." Die Clubs werden wahrscheinlich am längsten geschlossen bleiben müssen. Zwosta betont: "Kultur braucht Raum!"