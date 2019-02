Demonstration in Bamberg - Schüler gehen auf die Straße: Am Freitagmittag (1. Februar 2019) haben rund 1000 Schüler im oberfränkischen Bamberg demonstriert. Die Kundgebung schloss sich der "Fridays for Future"-Bewegung an, welche bereits ähnliche Kundgebungen unter dem selben Motto in über hundert anderen deutschen Städten in den vergangenen Wochen statt finden hat lassen.

Bamberg/Bayern: Schüler gehen für Klimaschutz auf die Straße

Gemeinsames Ziel der Bewegung ist es, dem Klimawandel den Kampf anzusagen und die Politik zum Handeln zu bewegen. Die Bamberger Veranstaltung wurde von den Brüdern Noah (20) und Ruben (17) Kettner angestoßen. Sie begann am Bahnhof und hatte ihren Abschluss am Maxplatz vor dem Rathaus.

