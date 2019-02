Bamberger Sandstraßen-Prozess: Mutter ist empört über Festnahme ihres Sohnes

Drei Zeugen im Sandstraßen-Prozess wurden mittlerweile nach ihrer Aussage verhaftet - unter anderem wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage.

Juliana F., die Mutter eines inhaftierten 23-Jährigen, empfindet ebenso wie ihr Anwalt die Festnahme als "skandalös". Sie könne ihren Sohn nicht besuchen und sei nun in größter Sorge - weshalb sie auch bundesweit Medien über den Fall informierte und eine eigene Facebook-Gruppe ("FreeRob") ins Leben rief.

Oberstaatsanwalt Otto Heyder hatte in der Verhandlung erklärt, dass er keinesfalls Druck auf Zeugen ausüben wolle. Robin F. sagte vor Gericht aus, dass er vom entscheidenden Angriff auf Christian K. (Name geändert) nichts mitbekommen habe. Der Oberstaatsanwalt hatte einige Widersprüche an entscheidenden Stellen der Aussage hervorgehoben.

