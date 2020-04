Unbekannte EC-Karten-Betrüger gesucht: Die Kriminalpolizei Bamberg sucht derzeit wegen Computerbetrugs nach mindestens zwei Unbekannten. Die Männer hatten laut Mitteilung der Polizei Mitte Februar 2020 mit einer fremden EC-Karte versucht, an verschiedenen Geldausgabeautomaten Geld abzuheben. Einmal mit Erfolg. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Nach den Ermittlungserkenntnissen der Polizei hob zunächst einer der Unbekannten am Sonntag, 16. Februar 2020, um kurz nach 3.00 Uhr bei dem Geldausgabeautomaten am Bamberger Mainfrankencenter (in der Straße "An der Breitenau") Geld ab. Er nutzte dabei die EC-Karte eines 47 Jahre alten Bambergers. Mit dieser hob der Unbekannte 1.000 Euro ab.

Drei gescheiterte Versuche: Zweiter EC-Karten-Betrüger scheitert an mehreren Geldautomaten

Ein weiterer, derzeit ebenfalls noch unbekannter Mann versuchte dann mit derselben Karte gegen 5.30 Uhr in der Hauptwachstraße am Rathausgebäude Bargeld abzuheben, wie die Polizei weiter mitteilt. Jedoch ohne Erfolg.

Auch zwei weitere Versuche - um 5.38 Uhr in der Franz-Ludwig-Straße beim Einkaufszentrum "Quartier an der Stadtmauer" und gegen 12 Uhr erneut am Geldautomaten am Mainfrankencenter - blieben laut Polizei erfolglos.

Die Kripo Bamberg hat nun Bilder der Überwachungskameras veröffentlicht, auf denen die beiden Männern zu sehen sind. Zeugen, die Hinweise auf die Identität und/oder den Aufenthaltsort der zwei gezeigten Männer geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter 0951/9129-491 zu melden.