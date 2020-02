Eindringlich schaut Hauptkommissar Huber seinem Gegenüber in die Augen. Der Geduldsfaden ist gerissen, Huber wird laut: "Meinst Du, ich merke nicht, dass Du lügst? Wer ist diese Frau, warum schreibt sie Dir jeden Tag, und was will sie von Dir?" Der strenge Polizist aus der Verhör-Szene einer Linde...