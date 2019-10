Bamberg vor 2 Stunden

Fernsehen

Bamberger Metaler rockt Castingshow "Voice of Germnay"

Der Bamberger Patrick Bulluck will "The Voice of Germany" werden. Privat steht der 29-jährige Kinderpfleger eher auf die härteren Töne - ob er damit eine Runde weiterkommt, ist am 3. Oktober im TV zu sehen.