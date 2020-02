LKR Bamberg vor 1 Stunde

Prognose zur Kommunalwahl

Bamberger Landrats- und Kreistagswahl: Wie stark Grüne, wie CSU und AfD abschneiden könnten

Am 15. März 2020 können über 119.000 Wahlberechtigte im Kreis Bamberg ihre Stimmen abgeben. Laut einer vom FT in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage wird erst in der Stichwahl ein Landrat gekürt. Im Kreistag könnten die Grünen deutlich zulegen. Die CSU muss mit Verlusten rechnen.