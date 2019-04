Bamberger Krippenfreunde präsentieren 30. Osterkrippenschau

Für die Bamberger Krippenfreunde ist 2019 ein sehr ereignisreiches Jahr, denn es gilt zwei Jubiläen zu meistern. Zum ersten wird der Verein 100 Jahre alt. Da der Gründungstag der 9. November ist, finden die Feierlichkeiten in der späten Jahreszeit statt.

Pionierprojekt

Das zweite Jubiläum betrifft die Passionskrippenschau in der Maternkapelle. Diese Ausstellung findet seit 1990 jährlich mit immer verschiedenen Darstellungen statt und kann heuer ihr 30-jähriges Bestehen feiern. "Sie war von Anfang an ein Wagnis und ein Pionierprojekt, denn das Wissen um ihren Wert in früheren Jahrhunderten war völlig verloren gegangen und der Öffentlichkeit in unserer Zeit völlig unbekannt", teilt Vereinsvorsitzender Marcus Geßner mit. "So bedurfte es viel Bemühungen, um diese Krippenart einem breiten Publikum näherzubringen." Zu beachten sei, dass für den Betrachter schon eine Nähe zur Religion und eine gewisse Kenntnis der Bibel wichtig ist. "Deshalb wird die Fastenkrippe nie den Bekanntheitsgrat der Weihnachtskrippe erreichen."

Dennoch hat sich ein wachsender Stamm von Freunden dieser Krippenart gebildet, der jährlich die Ausstellungen besucht. "Neu hinzu kommende Besucher sind erstaunt und begeistert über die Schönheit dieser Krippen", so Geßner. In etwa 40 Darstellungen, gestaltet von namhaften Künstlern, aber auch von Krippenbauern des Vereins, wird wieder die ganze Fülle des Geschehens um das Leiden und Sterben Jesu sowie der Auferstehung gezeigt - beginnend mit dem Einzug in Jerusalem bis hin zu den Emmausjüngern, bereichert durch Themen aus dem Alten Testament und den Gleichnissen.

Die Fertigung, das Material und die Arbeitsweise sind nicht viel anders, als bei der Weihnachtskrippe, doch wird vom Künstler eine viel tiefere Kenntnis der Zeit, in der Christus lebte, verlangt. Die Wirkung auf den Betrachter ist deshalb eine ganz andere. "Es erfüllt die Bamberger Krippenfreunde schon in wenig mit Stolz, dass sie im deutschsprachigen Raum der einzige Krippenverein sind, dem es gelang, 30 Jahre in ununterbrochener Folge eine Passions- und Osterkrippenausstellung zur Schau zu stellen", freut sich Geßner.

Zum Jubiläum gibt es auch eine besondere Aktion für Kinder: In einer Krippe ist ein Osterei versteckt, das es zu suchen gilt. Als Finderlohn bekommen die Kinder selbst ein Osterei. red