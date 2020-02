Bamberg vor 36 Minuten

Proteste

Bamberger kämpfen seit Jahren im Schulterschluss gegen Neonazis

Bamberg sieht am 15. Februar einem Aufmarsch von Rechtsextremen entgegen. Und will klare Haltung zeigen. Der friedliche Widerstand gegen neonazistische Veranstaltungen in der Domstadt wird seit über zehn Jahren verstärkt aus der breiten bürgerlichen Mitte geführt.