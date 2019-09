Bamberger Institut forscht im Bereich Hygiene

Die Einrichtung mit zehn Mitarbeitern begleitet die Anwendung innovativer Produkte, etabliert praxisorientierte Bewertungsverfahren und bündelt regionales Know-How in einem Kompetenzcluster für Hygiene und Technologie. Das HTK ist eines von vier Instituten, die den Bamberger Ableger des Medical Valley Erlangen/Nürnberg beleben sollen.

Die Hygienestandards in deutschen Krankenhäusern bewerten die Fachleute um die Leiterin Susan Lindner als gut: Die Kliniken in der Bundesrepublik seien weltweit auf einem Spitzenplatz, auch wenn das in der Bevölkerung oft nicht so wahrgenommen werde. Häufig würden Sauberkeit und Hygiene verwechselt, so die Experten.

Wo genau die Missverständnisse liegen, erklären die Experten im Premiumbereich auf infranken.de