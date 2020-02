Bamberg 13.02.2020

Gesundheit

Bamberger im Corona-Krisengebiet: "Es war wie in einer Geisterstadt"

Zwei Bamberger haben die rasante Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus in einer Metropole in der Krisenregion erlebt. Brose, Schaeffler und Bosch haben Standorte in Wuhan und reagieren auf die Infektionserkrankung.