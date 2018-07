Bamberger Gewerbepark-Gegner veranstalten "Waldspaziergangs-Demo"

Die Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald" will am 8. Juli eine "bunte und musikalische "Sonntags- Waldspaziergangs-Demo" veranstalten. "Mit unserer Demo im Rahmen eines unterhaltsamen Waldspaziergangs wollen wir ein deutliches Zeichen für den Erhalt des Hauptmoorwaldes, für Lebensqualität, Umwelt- und Gesundheitsschutz setzen", teilt Björn Scharf von der Bürgerinitiative dazu mit. Nach Angaben der Veranstalter ist Treffpunkt für die Demo am Sonntag um 14 Uhr am Wanderparkplatz am Hauptsmoorwald - Ecke Moosstraße/Armeestraße.Auch die große Unterstützung für Petitionen und Bürgerbegehren seien keine Garantie dafür, "dass die Bamberger Politik ihre Pläne mit Blick auf das gewaltige Industrie- und Gewerbegebiet im Hauptsmoorwald ändert". Das Bürgerbegehren wird wohl noch bis August weiterlaufen. "Wir sind bereits guter Dinge, dass wir die erforderliche Anzahl von Unterstützern bereits erreicht haben. Wir sammeln aber weiter, weil ja auch ungültige Stimmen dabei sein könnten, und wir zudem ein noch stärkeres Signal senden wollen", sagt Volker Braun , der zu den Initiatoren gehört.Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze auf www.infranken.de (für Abonnenten kostenlos).