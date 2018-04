Bamberger genießen frühsommerliches Wetter

Seit einigen Tagen ist der Frühling in Bamberg angekommen. Die Temperaturen befinden sich seit Beginn des Monats im zweistelligen Bereich mit Tendenz nach oben. Dass das von der Bevölkerung nicht unbemerkt bleibt, zeigt sich im Bamberger Straßenbild: Jung und Alt zieht es dieser Tage in die Natur oder zur Eisdiele des Vertrauens.



Das sonnige Wetter lädt neben den Bambergern auch Touristen ein, wie Frank und Elfriede aus dem Spessart. "Wir wollen den Tag für einen Spaziergang durch die Innenstadt nutzen", sagt das Paar.





Einen ausführlichen Artikel mit vielen Frühlingsimpressionen lesen Sie in Kürze auf www.infranken.de (für Abonnenten kostenlos).