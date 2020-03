Bamberg vor 2 Stunden

Wirtschaft

Bamberger Firmen fahren Werke herunter

Bosch, Brose, Schaeffler: Die großen Unternehmen in der Region Bamberg reagieren auf die Corona-Krise. In diesen Tagen gehen rund um Bamberg Tausende Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Mobile-Office und Stundenabbau sind angesagt.